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Son dakika haberi... Melikgazi Belediyespor deplasmanda kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Melikgazi Belediyespor deplasmanda kazandı

24.10.2021 09:11
Son dakika haberi... Melikgazi Belediyespor deplasmanda kazandı

Gelen son dakika haberine göre Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele ede Melikgazi Belediyespor ligin 3.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek, galibiyetle döndü.

Salon: Malatya Spor Salonu

Hakemler: Eser Türkoğlu xx, Nazmi Zeren xx

Malatya Büyükşehir Belediyespor: Turan Yılmaz x, Metin Baran Taşkıran x, lper Özemir x, Yasin Tozar x, Ertuğrul Güven x, Turgut Yılmaz x, Yasin Taha Kalkan x, Mehrali Duman x, Davut Şahin xx, Samet Karahan x, Eyüphan Ertuğrul x

Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç xx, Mustafa Sızlağ xx, Mehmet Can Ağırbaş xx, Burak Enes Aktürk xx, Berke Tan xx, Emincan Kocabaş xx, Ömer Uygur xx, Yusuf Olgun xx, Muhammed Balamir xx, İsmajli Shekeqim xx, Can Kurtuluş x, Abdullah Belik xx

Setler

1.Set 21-25

2.Set 12-25

3.Set 19-25 - KAYSERİ

Son dakika haberi... Melikgazi Belediyespor deplasmanda kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Melikgazi Belediyespor deplasmanda kazandı - Son Dakika Spor


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