Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan 'Silopi'de tesis yok' açıklamasına yanıt

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurdun dört bir köşesinde spor tesisleri yapılmasına ve sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bugün gelen bir eleştiriye yanıt verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurdun dört bir köşesinde spor tesisleri yapılmasına ve sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bugün gelen bir eleştiriye yanıt verdi. Av. Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" paylaşımına, Bakan Kasapoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.Silopi'de yapılan spor tesislerinin fotoğraflarını paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" ifadelerini kullandı.

- Var - Var

Son Dakika

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi

Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Tekirdağ merkezli 3 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı

Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı

5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı

HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun