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Son dakika haberleri! NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ilk bölümü açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ilk bölümü açıklandı

20.10.2021 10:17
Son dakika haberleri! NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ilk bölümü açıklandı

Son dakika haber... Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın ilk 25 üyesi açıklandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın ilk 25 üyesi açıklandı.

NBA; 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi. Listenin kalan bölümü, yarın ve 22 Ekim Cuma günü duyurulacak.

Ligin internet sitesinden açıklanan listenin ilk 25 üyesi şu isimlerden oluşuyor:

Kerim Abdülcabbar, Giannis Antetokounmpo, Nate Archibald, Charles Barkley, Bob Cousy, Dave Cowens, Kevin Durant, Julius Erving, George Gervin, Hal Greer, James Harden, Elvin Hayes, Jerry Lucas, Moses Malone, Kevin Mchale, George Mikan, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Hakeem Olajuwon, Bob Pettit, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Bill Russell, John Stockton

Amerikan Basketbol Ligi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ilk bölümü açıklandı - Son Dakika Spor


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