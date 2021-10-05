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Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: "Türkiye olarak bu başarıları daha yukarılara taşıyacağız" - Son Dakika

Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: "Türkiye olarak bu başarıları daha yukarılara taşıyacağız"

05.10.2021 00:57
Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu:

Son dakika spor haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu süreci yine hep güzel yönleriyle hatırlayacağımız gibi Türkiye olarak bu başarıları inşallah sporcularımızla, spor ailemizle daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu süreci yine hep güzel yönleriyle hatırlayacağımız gibi Türkiye olarak bu başarıları inşallah sporcularımızla, spor ailemizle daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ev sahipliğinde, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kutlama resepsiyonu düzenlendi. Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın heyecanlı ve etkileyici bir atmosfer içinde sona erdiğini söyleyen Büyükelçi Kazuhiro, "Bu olimpiyatın başarısı, Türkiye başta olmak üzere, tüm ülkelerden gelen milli takımların işbirliği sayesinde elde edilmiştir. Ayrıca bu oyunlarda Türkiye'ye Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları tarihinde rekor sayıda madalya kazandırma başarısını gösteren Türkiye Olimpiyat Takımı'nı içtenlikle kutlarım" dedi.

Türkiye'nin 2002'de Japonya ve Güney Kore'nin birlikte ev sahibi oldukları Dünya Kupası'nda üçüncü olmasını, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na benzeten Büyükelçi Kazuhiro, "Bu sefer de Türkiye milli takımı, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarı göstermiştir. Bu gerçekten hem Türkiye ve Japonya'nın birbiriyle iyi anlaşmasının kanıtı hem de benim için çok güzel bir hediye olmuştur" diye konuştu.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Tokyo 2020 sürecinin güzel hatıralarla geride kaldığını dile getirerek, "Bu süreci yine hep güzel yönleriyle hatırlayacağımız gibi Türkiye olarak bu başarıları inşallah sporcularımızla, spor ailemizle daha yukarılara taşıyacağız. Hep birlikte gördük sporcularımızın bu süreçteki heyecanını, adanmışlığını ve gayretini. Onlar da bizi en güzel şekilde temsil ettiler. Her alanda ortaya koydukları mücadele ve bununla birlikte karakter olarak bir sporcu kimliği olarak, fair play ruhuyla ortaya koydukları mücadele anlayışı hakikaten takdire şayandı" şeklinde konuştu.

Tokyo'da olimpiyat heyecanını yaşamış olmanın kendisi için onur olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Tokyo'dan pek çok güzel anıyla döndük. İnanıyorum ki bu çerçevede Japonya'nın ortaya koymuş olduğu başarılı bir olimpiyat yönetim süreci oldu. Hem pandemi şartlarında hem de bu çerçevede olimpiyatın yoğunluk durumunun koordineli bir şekilde yönetmek önemli bir tarihi başarıdır" açıklamalarında bulundu.

Düzenlenen programa Milli okçu Mete Gazoz ve Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan da katıldı. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye olarak bu başarıları daha yukarılara taşıyacağız' - Son Dakika Spor


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