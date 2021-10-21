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Son dakika spor: MHK Başkanı Serdar Tatlı, yeni yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı aldı - Son Dakika

Son dakika spor: MHK Başkanı Serdar Tatlı, yeni yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı aldı

21.10.2021 14:03
Son dakika spor: MHK Başkanı Serdar Tatlı, yeni yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı aldı

Son dakika haberler: Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa ettiDün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti

Dün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK sistemi her kulübün tepkisini çekerken Başkan Serdar Tatlı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı. DHA'nın edindiği bilgilere göre; son dönem içinde yaşanan hakem eleştirileri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplantı talep eden Serdar Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı alırken, Tatlı bunu MHK üyeleri ile görüşerek fikirlerini aldı. Yeni bir yapılanma isteyen kulüplerin işini kolaylaştırmak isteyen Tatlı, istifasını arkadaşlarına da bildirdikten sonra TFF binasından ayrıldı. TFF Yönetim Kurulu ilerleyen günlerde bir toplantı yaparak yeni MHK Başkanı ataması gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir karar alacak.

- İstanbul

Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Serdar Tatlı, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: MHK Başkanı Serdar Tatlı, yeni yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı aldı - Son Dakika Spor


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