Sönmez çiçeklerle karşılandı

Portekiz'de düzenlenen Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda 73 Kg'da şampiyon olan Metin Sönmez memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Portekiz'de Veteranlar Dünya Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Zonguldak ve Türkiye'yi MFA spor kulübü sporcuları Metin Sönmez ve Murat uzun temsil etti. Şampiyonalarda ay yıldızlı forma altında MFA sporcusu Metin Sönmez finalde Rus rakibi Vladimir Kobzar'ı uzatmalarda altın puan ile yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Sönmez bugün memleketi Zonguldak'a geldi. Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Şube Müdürü İbrahim Açıkgöz, Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi, sporcular ve Sözmez'in ailesi Dünya Şampiyonu Metin Sönmez'i şehrin girişinde çiçeklerle karşıladı.

Şampiyon Metin Sönmez, madalyanın mimarı MFA sporcusu Murat Uzun olduğunu ifade ederek "Öncelikle bana desteklerini esirgemeyen başta il müdürümüz Hakan Yüksel, Şube Müdürü İbrahim Açıkgöz, Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi, ve MFA sporcusu Murat Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu madalyanın asıl mimarı Murat Uzun'dur. Bana desteği çok fazla. Onun destekleriyle bu turnuvada yerimizi aldık. Oda işi için Almanya'da. İnşallah o da gelince yine beraber sizlerin karşısına geçeceğiz. Çok mutluyum. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum. İnşallah diğer sporculara da örnek olur. İnşallah daha çok çalışarak daha iyisini yapacağız" dedi.

Karşılama törenin ardından şampiyon Metin Sönmez ve protokol üyeler kent merkezinde zafer turu attı. - ZONGULDAK