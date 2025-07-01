Spor Spikeri Sabri Ugan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Spor Spikeri Sabri Ugan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Spor Spikeri Sabri Ugan Son Yolculuğuna Uğurlandı
01.07.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor spikeri Sabri Ugan, TSYD'de düzenlenen törenle hayata veda eden dostlarıyla anıldı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Levent Tesisleri'nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çalışma arkadaşları Ugan ile ilgili anılarını paylaşırken, duydu dolu anlar yaşadı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan için TSYD Levent Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Sabri Ugan'ın ailesinin yanı sıra, meslektaşları, dostları ve sevenleri katıldı. Törende çalışma arkadaşları ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır da konuşma yaparak, duygularını paylaştı.

Ersin Düzen: "Hiçbir zaman unutmayacağız"

Açılış konuşmasını yapan sunucu ve spiker Ersin Düzen, Sabri Ugan'ın yüzündeki tebessümü her zaman gördüklerini belirterek, "Ağabey kavramı sadece aynı kandan olmak değildir. Onu biz de hem birlikte olduğumuz dönem hem sonrasında Sabri ağabey çok güzel şekilde yaşattı. Bize çok destek oldu, bizim bu meslekte başarılı olmamız için her zaman eli bizim omzumuzdaydı. Özellikle Ertem ve benim, Sabri ağabey dediğimizde hep bizim yanımıza koştu. Star TV'de çalıştığımız 8 senelik dönemde bir kez olsun dahi aramızda ne bir kırgınlık oldu, ne bir kırıcı cümle kullandık. Saygımızı ona her zaman gösterdik. O bize içten kalbiyle, samimiyetiyle hep bize sarıldı. Allah ondan razı olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız. Sabri ağabey ile anılarımız demek kahkahalar demek. Yüzündeki o tebessümü her zaman gördük. En zor zamanlarımızda dahi bize gösterdi" ifadelerini kullandı.

Ertem Şener: "11. katta hayat dersi verdi"

Spiker Ertem Şener ise "Stüdyoya yine önce o girdi" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Önce bana bırakın derdi, siz arkamdan gelirsiniz derdi. Benim terim daha kurumadı. 1,5 ay önce ben annemi kaybettim. Annemden sonra Sabri ağabeyin bu acısı iyice sırtımı ıslattı. Annemden sonra herhalde 'kimseye bu kadar ağlamam' diyordum. 2 gündür bizim Ersin ile yaşadıklarımız çok başka. Sabri ağabey için bir belgesel yapılacaksa adı mutlaka, '11. kattaki o gülen adam' olmalı. 11. katta hayat dersi verdi. Ölümünden 1 hafta önce video çekti. Bana söz verdirdi 'kimseye söylemeyeceksin' dedi. Ölümüne 1 hafta kala bile yoğun bakım odasının yanında güldürüyordu. Bize çok başka şeyler öğretti."

Cem Yılmaz: "Güzel anılarımdan bir parça koptu gitti"

Böyle bir anda konuşmanın çok zor olduğunu vurgulayan spor spikeri Cem Yılmaz da, "İkimizin de meslekteki o ilk yıllarında yaşadıklarımız, anılarımız o kadar çok ki. Hayatımın son 30 yılın tamamında Sabri Ugan hep anılarımda. Şu an o güzel anılarımdan bir parça koptu gitti. İnanmak çok zor. Son anına kadar o pozitif enerjisini korudu. Servis içinde birlikte çalıştığımız yıllarda, gerginlik yaşadığımız içimizde tek bir insan vardı. O itidal olan, gülen, pozitif enerjisiyle ortamı yumuşatan; Sabri Ugan'dı. İçimizdeki pozitif enerji oydu. Bugün güzel enerjiyi sonsuz yolculuğuna uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Ozan Çakır: "Duruşuyla, efendiliğiyle çok olumlu izler bıraktı"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, merhum Sabri Ugan için duygularını şu şekilde aktardı:

"Hepimiz için konuşmanın zor olduğu bir gün. Birçok organizasyonda kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Tüm anlarda güler yüzünün eksik olduğuna hiç şahit olmadım. Kendisi işini en iyi şekilde yapmakla kalmayıp, çevresindekilerin de en iyi şekilde işlerini yapmaya motive eden bir enerjiye sahipti. Özellikle bizim yaş grubumuzda da meslek hayatındaki duruşuyla, efendiliğiyle çok olumlu izler bıraktı. Herkesin sevgisini kazandı. Özellikle iletişimde, spor bilimlerinde okuyan öğrencilerimiz tüm programlara iştirak etmesinden, onlara gösterdiği yakından ve mütevazı kişiliğinden bahsettiler. Çok olumlu birikmiş anılar bıraktı."

Doruk Ugan: "Onun o güzel tebessümünü kendime saklayacağım"

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan da törene katılım sağlayanlara teşekkür ederek, "Bana aile için konuşursun dediklerinde bir yazı hazırla dediler ama babam nefret eder kağıttan okumamı. Der ki, '2 sayfayı ezberleyemedin mi oğlum', yada doğaçlama yapamıyor musun? Aynısını meslektaşlarına da söylüyormuş. Promterları kaldırmış. Bizim baba-oğul güzel bir ilişkimiz vardı. Ben küçükken babam beni hiç yanından ayrılmazdı. Biraz işimiz var derdi. Önemli değil derdim. Çünkü haberleri hazırlıyorlardı. Gece programında uyuya kalacağım bir koltuğum vardı. Babamın ardından gelen yazıları okuyorum. Ne kadar nazik, ne kadar zarif, ne kadar naif olduğundan bahsediyorlar. Meslektaşlarına nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Bu bir evlada kalabilecek en güzel şeydir. Bir yazı yazdım ama onu okuyamam, babamı bir A4'e sığdıramam. Babam izleyenlerinin hafızasında sesiyle kalacak. Onları çocukluklarına götürecek, gençliklerine götürecek. Ben de naifliği ile kalacak. Onun o güzel tebessümünü kendime saklayacağım. Sizler de meslektaşları olarak onun nezaketini devam ettireceksiniz. Umarım ona iyi bir yol arkadaşlığı yapmışımdır" cümlelerine yer verdi.

Doruk Ugan, konuşmasının ardından Ertem Şener ve Ersin Düzen'e sarılarak duygu dolu anlar yaşandı.

Konuşmaların ardından Sabri Ugan için helallik alınarak, dua edildi. Merhum Ugan'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Sakarya'da bulunan Emirdağ Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sabri Ugan, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Spikeri Sabri Ugan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Misbah Demircan’dan Tunus’ta Türk sanayicilere destek Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek
UEFA’dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa’dan men edildi UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
Beşiktaş’a transferini babası bozmuştu Osayi’nin yeni takımını duyurdular Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan’ın annesinden yürek yakan paylaşım 30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

13:33
Naci Görür’den Bursa’daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
12:59
Bursa’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
12:22
Tunç Soyer’i o mu şikayet etti Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay’dan açıklama var
Tunç Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay'dan açıklama var
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
18:12
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın maaşına dev zam
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam
18:04
AFAD’dan orman yangınlarından etkilenenlere destek
AFAD'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek
17:57
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır
17:21
Tek böbrekler spor yapamazsın dediler Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı
Tek böbrekler spor yapamazsın dediler! Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı
17:15
İsrailli Bakan’dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında
İsrailli Bakan'dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında
17:11
Yürek sızlatan görüntü Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
Yürek sızlatan görüntü! Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
17:06
Barış Alper’in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
17:03
Fethiye’de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü
Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü
16:50
Baykar ihracatta yeniden ilk 10 firma arasında
Baykar ihracatta yeniden ilk 10 firma arasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 13:51:00. #7.11#
SON DAKİKA: Spor Spikeri Sabri Ugan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.