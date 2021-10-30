Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor : 2 Yılport Samsunspor : 0

88. dakikada Keny'nin Landel'in pasıyla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-0

31. dakikada Akabueze'nin pasıyla Landel ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor 'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı