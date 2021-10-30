Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

30.10.2021 17:01
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Altay, Sivasspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Altay, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada gelişen Altay atağında Rayan'ın pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Kappel, şutunu gönderdi ancak top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan atak yapan Sivasspor'da Uğur'un ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan topa dokundu ancak meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Pozisyonun devamında Fajr kaleyi denese de top yandan oyun alanını terk etti.

38. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivasspor'da Gradel'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

44. dakikada baskıyla top kapan Altay'da, Rayan'ın pasına hareketlenen Bamba, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bahtiyar Birinci xx, Ata Yıldırım xx

Altay: Lis xx, Cebrail xx, Thiam xx, İbrahim xx, Bjönkander xx, Poko xx, Ceyhun xx, Pinares xx, Kappel xx, Bamba xx, Rayan xx

Yedekler: Cihan, Aka, Zeki, Thaciano, Cem, Paixao, Kazımcan, Deniz, Özgür, Erhan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Erdoğan xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan xx, Fajr xx, Azubuike xx, Kayode xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Cofie, Sefa, Camara, Kerem, Ulvestad, Ziya, Özkan, Ahmet, James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Yatabare (dk. 38) (Sivasspor), Bamba (dk. 44) (Altay) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


Son Dakika

Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor 17:49 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu 17:48 Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor 17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 15:20 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Beşiktaş zirve yarışında ağır yaralı! Kara Kartal, Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti Beşiktaş zirve yarışında ağır yaralı! Kara Kartal, Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti         
18:03
Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır         
17:48
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
"Muz yeme" paylaşımı sonrası 8 Suriyeli daha gözaltına alındı         
17:26
Kim Milyoner Olmak İster'de Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı         
16:45
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
15:19
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 18:08:54. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement