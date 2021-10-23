Üye Girişi
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

23.10.2021 14:33
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Phiri'nin pasında topla buluşan Cemali Serltel'in ceza sahasının dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-0

25. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Nicolai Jorgensen'in kaleyi gördükten sonra yaptığı vuruşunda top savunmaya çarparak uzaklaştı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Fabricio, Cemali Sertel xxx, Holmen xx, Selim Ay xx, Phiri xx, Bryan Dabo xx, Yannick Bolasie xx, Boldrin xx, Deniz Hümmet xx, Joel Pohjanpalo xx

Yedekler: Tarık, Anıl, Alberk, Emir Han, Alper, Djolovic, Elik Sabo, Yasin, Umar, Remy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Bruma x, Donk x, Brecka xx, Tarkan xx, Travnik x, Sadiku x, Ouanes xx, Jörgensen x, Umut xx

Yedekler: Harun, Bilal, Evren Eren, Mehmet Yıldırım, Dirar, Yusuf Erdoğan, Haris, Doğucan, Ahmet Engin, Hasan Yeşilyurt

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Cemali Sertel (dk. 11) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dabo (Çaykur Rizespor), Jörgensen, Travnik (Kasımpaşa) - RİZE

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


Son Dakika

Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir 14:29 Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi 14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 13:52 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi 13:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı 12:31 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı

Son Dakika Haberleri
14:27 Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı
14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi
14:10 Karadeniz'de torik balığı bereketi, tanesi 300 liraya satılıyor
14:09 İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı
13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
13:45 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
13:03 Lakros sporunun yıldız isimlerinden Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü
Burak Yılmaz'ın ruh hali Fransa'da tartışma konusu oldu: Gençlere agresif davranıyor Burak Yılmaz'ın ruh hali Fransa'da tartışma konusu oldu: Gençlere agresif davranıyor         
14:35
Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı         
14:28
İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi         
14:09
1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor 1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor         
13:54
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar         
13:20
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Bu iş için belini kıranlar, kör olanlar var! Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Bu iş için belini kıranlar, kör olanlar var! Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 14:39:14. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement