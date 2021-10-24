Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

38. dakikada Borini'nin sağdan ceza alanına yaptığı ortada Pesic, kale sahasında savunmanın baskısına rağmen meşin yuvarlağa göğsüyle dokunarak filelerle buluşturdu. 1-1

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