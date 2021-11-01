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Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı

01.11.2021 08:34
Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı

Talasgücü Belediyespor, ligin 1.haftasında deplasmanda Abdulvahabi Gazispor'u 4-0 mağlup etti.

Talasgücü Belediyespor, ligin 1.haftasında deplasmanda Abdulvahabi Gazispor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Talasagücü Belediyespor sezona galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler ligin ilk haftasında deplasmanda Abdulvahabi Gazispor'u net bir sonuçla yenmeyi başardı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Talasgücü Belediyespor, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertli takıma Abdulvahabi Gazispor karşısında galibiyeti getiren golleri Muhammed Özdemir (3) ve Tayfun Yanar kaydetti. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı

Amatör Lig, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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