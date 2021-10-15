Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Talasgücü Belediyespor'un 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Afyonkarahisar'da 10 günlük kampını tamamlayarak Kayseri'ye dönen Sarı-Lacivertliler hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek. 30 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor yeni sezona ulaşmak istiyor. Sarı-Lacivertliler ligin 1.haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Abdulvahabi Gazi Spor maçı ile sezona başlayacak.

Talasgücü Belediyespor'un fikstürü şu şekilde;

1.Hafta Abdulvahap Gazi Spor-Talasgücü Belediyespor

2.Hafta Talasgücü Belediyespor- Develispor

3.Hafta Andırın Yeşildağspor- Talasgücü Belediyespor

4.Hafta Talasgücü Belediyespor- Suvermez Kapadokya Spor

5.Hafta Talasgücü Belediyespor- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

6.Hafta Kayseri Emar Grup FK- Talasgücü Belediyespor

7.Hafta Talasgücü Belediyespor- Elbistanspor

8.Hafta Ürgüp Spor-Talasgücü Belediyespor

9.Hafta Talasgücü Belediyespor- Yahyalıspor

10.Hafta Talasgücü Belediyespor- Abdulvahap Gazi Spor

11.Hafta Develispor-Talasgücü Belediyespor

12.Hafta Talasgücü Belediyespor- Andırın Yeşildağspor

13.Hafta Suvermez Kapadokya Spor- Talasgücü Belediyespor

14.Hafta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Talasgücü Belediyespor

15.Hafta Talasgücü Belediyespor-Kayseri Emar Grup FK

16.Hafta Elbistanspor-Talasgücü Belediyespor

17.Hafta Talasgücü Belediyespor-Ürgüpspor

18.Hafta Yahyalıspor-Talasgücü Belediyespor - KAYSERİ