TBL: Manisa BBSK: 83Fethiye Belediyespor: 80

TBL 2. hafta müsabakasında Manisa BBSK kendi evinde ağırladığı Fethiye Belediyespor'u 83-80 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 2'inci hafta mücadelesinde Fethiye Belediyespor'u Muradiye Spor Salonu'nda ağırladı. Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları bir ara 21 sayılık üstünlüğü yakaladığı maçı, ikinci yarıda zora soksa da 83-80'lik skorla kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Andre Williamson bulduğu 16 sayı, 10 ribauntluk performansı ile double-double yaptı. Bir diğer Amerikalı oyuncu Diante Watkins 15 sayısının yanına 8 asist eklemeyi başardı. Murat Kozan 14, Akın Kandemir, Koray Uzunhasan ve Sercan Topcu buldukları 10 sayı ile Manisa BBSK'da çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.
Salon: Muradiye Spor Salonu
1. Periyot: 23-16 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 52-37 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 62-58 (Manisa BBSK lehine)
Maç sonu: 83-80 (Manisa BBSK lehine) - MANİSA
Kaynak: İHA
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