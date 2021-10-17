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TFF 1. Lig: Manisa FK: 0 Adanaspor: 3 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Manisa FK: 0 Adanaspor: 3

17.10.2021 18:05
TFF 1. Lig: Manisa FK: 0 Adanaspor: 3

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Adanaspor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Adanaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Adanaspor atağında Bruns'un sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Ozegovic'in bekletemeden ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

32. dakikada rakip yarı alanda Bruns'un ara pasıyla savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Ozegovic, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Metin'i de geçerek, topu boş kaleye gönderdi. 0-2

43. dakikada Manisa FK atağında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Andre Sousa'nın pasıyla topla buluşan Anıl, meşin yuvarlağı daha müsait pozisyondaki arkadaşı Orgill'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top kale direğinin solundan auta gitti.

44. dakikada sol kanatta Andre Sousa'nın pasıyla topa sahip olan Sertaç, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan kaleye gönderdiği topu kaleci Karacic, güçlükle kornere çeldi.

45. dakikada Anıl'ın sol kanattan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu sağ kanatta önünde bulan Sertaç'ın aşırtma vuruşunda, kaleye giden topu son anda Adanaspor savunması çizgi üzerinden kafayla kornere yolladı.

72. dakikada sol kanattan Erhan'ın ortaladığı topa altıpas çizgisi önünde Kemal'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.

77.dakikada Landre'nin pasıyla topla buluşan Hakan'ın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan sert şutunda kaleci Karacic topu son anda direğin üstünden kornere çeldi.

82. dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Celil'in rakip ceza yayı içerisinde gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 0-3

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Yıldırım xx, Suat Güz xx

Manisa FK: Metin x, Mehmet xx (Diallo dk. 77 xx), Ahmet x (Sadi dk. 45 xx), Landre x, Erhan x, Andre Sousa x (Hakan dk. 45 xx), Kubilay x, Anıl x (Gakpa dk. 58 x), Sertaç x (Kemal dk. 68 x), Tabekou x, Orgill x

Yedekler: Samet, Yiğit, Efe Taylan, Taha, Özgür

Teknik Direktör: Naci Şensoy

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren xx, Roche xx, İsmail xx, Uğurcan xx, Celil xxx (Cem dk. 86 ?), Fıratcan xx (Samet dk. 68 xx), Ahmethan xx (Orkan dk. 90 ?), Bruns xxx (Benasser dk. 90 ?), Ozegovic xxx (Tetteh dk. 86 ?)

Yedekler: Burak, Benasser, Harun, Orkan, Muhammed, İbrahim

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Ozegovic (dk. 18 ve 32), Celil (dk. 82) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Andre Sousa, Erhan, Tabekou, Kubilay, Orgill (Manisa FK), Ozegovic, Bruns (Adanaspor) - MANİSA

Futbol Federasyonu, Adanaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Manisa FK: 0 Adanaspor: 3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 1. Lig: Manisa FK: 0 Adanaspor: 3 - Son Dakika
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