TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diallo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

46. dakikada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mert Dingil'in hatasında topu kapan Sedat Şahintürk'ün sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Posmac'ın hatasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vüsal'in kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mikulic'ten oyun alanına geri döndü.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.

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