TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 Çorum FK: 2

Kahramanmaraşspor , TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasının bakımda olması nedeniyle Osmaniye 'de oynanan maçta rakibi Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu ve puan hasretini gideremedi.

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