Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu

23.05.2022 19:56
Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) düzenlediği 2022 Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası, Aydın'da yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) düzenlediği 2022 Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası, Aydın'da yapıldı.

Efeler Belediyesi Tırmanış Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan'dan toplam 81 sporcu katıldı.

Organizasyonu 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya ile tamamlayan Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu olurken, Bulgaristan, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalyayla ikinci, Yunanistan ise 3 altın ve 2 bronz madalyayla üçüncü sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, şu ana kadarki en iyi dereceyi elde ettiklerini belirtti.

Spor tırmanışın olimpik bir branş olduğunu hatırlatan Başar, "Spor tırmanış branşı ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer aldı ve her geçen gün önemi artıyor. Federasyon olarak bu zamana kadar elde edilmiş en önemli başarımızı bu şampiyonada aldık. Bu başarı yoğun çalışmamızın bir sonucu. Emeği olan herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz önce Dünya Şampiyonası'nda, ardından da olimpiyatlarda başarı olacak." ifadelerini kullandı.

Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu
Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu
Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu
Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi
Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Aydın, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:42 Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 20:19:51. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement