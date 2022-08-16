Göztepe taraftarıyla bütünleşti - Son Dakika
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Göztepe taraftarıyla bütünleşti

16.08.2022 11:40
Göztepe taraftarıyla bütünleşti

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonuna Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, taraftarıyla yeniden bütünleşti.

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonuna Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, taraftarıyla yeniden bütünleşti. Geçen sezon Süper Lig'de 15 maç üst üste kazanayıp 5 yıllık maceradan sonra küme düşen sarı-kırmızılılar futbolseverlerin büyük tepkisini alırken, Sakarya deplasmanında kazanılan 3 puan gerilimi azalttı. Sakarya Yeni Atatürk Stadı'na takımlarını desteklemeye gelen binlerce Göztepeli, maç bitiminde futbolcularla adeta kenetlendi.

Yeni yapılanmanın ardından sahaya çıkan Göztepe, oynadığı futbolla da taraftarını gelecek adına umutlandırdı. Sakarya'dan mutlu ayrılan Göztepe, pazar akşamı Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kilitlendi. Bu sezon ilk defa evinde sahne alacak Göz-Göz'de taraftarların stadı doldurması beklenirken, camia zirve hedefini yüksek sesle söylemeye başladı.

BATUHAN GİTTİ, İSMAİL BEKLENİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı için geri sayıma geçti. Göz-Göz'ün her konuda anlaşma sağladığı İsmail, Trabzonspor'la resmen yollarını ayırdı. İsmail'in en kısa sürede İzmir ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Öte yandan Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, Serik Belediyespor'a kiralandı. Yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.


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Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 1 Göztepe: 0 Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 1 Göztepe: 0 Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest
Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe taraftarıyla bütünleşti - Son Dakika

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