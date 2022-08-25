Altınordu yeni sayfa açacak - Son Dakika
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Altınordu yeni sayfa açacak

25.08.2022 10:54
Altınordu yeni sayfa açacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de cumartesi akşamı deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Altınordu'da Erdi Dikmen ve Emircan Gürlük, rakiplerini deplasmanda mağlup ederek lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de cumartesi akşamı deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Altınordu'da Erdi Dikmen ve Emircan Gürlük, rakiplerini deplasmanda mağlup ederek lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Takımın tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen, ligin daha çok başı olduğunu belirterek, "İki hafta geride kaldı. Her takımın lige kötü başlangıç yapma hakkı var. Asıl önemlisi bundan sonra ne yapacağımız. Boluspor deplasmanında kazanarak güzel bir seri başlatmak istiyoruz. Geçen yıldan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermiştik" dedi.

Altınordu'nun genç oyuncularından Emircan Gürlük de Boluspor ile oynayacakları karşılaşma hakkında şunları ifade etti: "Lige iyi başlamak istiyorduk fakat olmadı. Boluspor maçı ile yeni başlangıç yapmak istiyoruz. Bu hafta çok iyi çalıştık. Boluspor'u deplasmanda mağlup edip üç puanı hanemize yazdıracağız." Genç futbolcu, oyun olarak herhangi bir problemlerinin bulunmadığını ifade ederek, "Savunma anlamında golü önlemeyi başaramıyoruz. Çalışmalarımızda onun üzerinde durduk. Bolu deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz" diye konuştu.


- İzmir
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Altınordu, Boluspor maçıyla yeni başlangıç yapmak istiyor Altınordu, Boluspor maçıyla yeni başlangıç yapmak istiyor Boluspor'da hedef 3 puan Boluspor'da hedef 3 puan
Kaynak: DHA

Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu yeni sayfa açacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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