Göztepe evinde telafi peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini elde eden Göztepe yarın 4'üncü hafta müsabakasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoper Atınç ve sağ bek Kerim mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden golcü Ali Akman'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 126.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Turgay Altay, taraftarın desteği ile 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını dile getirdi.

YUSUF TALUM'DAN VEDA

Göztepe'de altyapıda yetişen 20 yaşındaki sağ bek Yusuf Talum, Tarsus İdman Yurdu'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıktıktan sonra 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Menemenspor'a kiralık gönderilen Yusuf, Göz-Göz'de geçen sezon 1 lig, 1 kupa maçında şans bulmuştu. Genç oyuncu transferi sonrası Göztepe'ye veda mesajı yayınladı.