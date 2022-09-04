Teknik direktör Levent Eriş, rakipleri Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Ligdeki 3'üncü maçımıza çıkacağız. Bu sezon ilk deplasman sınavımız olacak. Denizlispor galibiyetiyle moral bulduk. Maça iyi hazırlandık. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip evimize istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Manisa FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak - Son Dakika

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