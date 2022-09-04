Manisa FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak - Son Dakika
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Manisa FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak

04.09.2022 12:09
Manisa FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetine imza atan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'un rakibi olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetine imza atan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'un rakibi olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Levent Eriş, rakipleri Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Ligdeki 3'üncü maçımıza çıkacağız. Bu sezon ilk deplasman sınavımız olacak. Denizlispor galibiyetiyle moral bulduk. Maça iyi hazırlandık. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip evimize istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" dedi.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Denizlispor, Samsunspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak - Son Dakika

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