Göztepe, Fransız orta sahanın peşinde - Son Dakika
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Göztepe, Fransız orta sahanın peşinde

24.08.2022 10:52
Göztepe, Fransız orta sahanın peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de geride kalan iki maçta Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 yenip, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, transferde harekete geçti.

Spor Toto 1'inci Lig'de geride kalan iki maçta Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 yenip, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, transferde harekete geçti. En az 2 takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Coutadeur ile ilgilendiği öğrenildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Ajaccio'nun formasını giyen 36 yaşındaki deneyimli oyuncuya teklifin götürüldüğü, takımında genelde yedek bekleyen Coutadeur'un İzmir'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Kariyerine Le Mans'ta başlayan Coutadeur; Monaco, Lorient, San Jose Earthquakes, AEL Limassol ve Laval'da da top koşturdu. Tecrübeli orta saha, bu sezon Ajaccio'da 2 maçta forma giydi. Oyuna sonradan dahil olan oyuncu, Lyon müsabakasında 2, Rennes maçında ise 1 dakika sahada kalabildi.


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Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Fransız orta sahanın peşinde - Son Dakika

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