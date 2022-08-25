Göztepe, Özkan Yiğiter'in peşinde - Son Dakika
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Göztepe, Özkan Yiğiter'in peşinde

25.08.2022 11:06
Göztepe, Özkan Yiğiter'in peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, transferde çalışmalarını hızlandırdı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Ajaccio'dan Fransız orta saha Mathieu Coutadeur'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Özkan Yiğiter'e de kanca attı. Sivasspor'la oyuncunun kiralanması için görüşmelerde bulunan Göztepe'nin transferde önemli mesafe katteği bildirildi. Sivasspor altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamadı. Özkan geçen sezon ise Süper Lig ve AEvrupa kapaları dahil 14 maça çıktı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Sivasspor, Ajaccio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Özkan Yiğiter'in peşinde - Son Dakika

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