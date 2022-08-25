SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Ajaccio 'dan Fransız orta saha Mathieu Coutadeur'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor 'un defans oyuncusu Özkan Yiğiter'e de kanca attı. Sivasspor'la oyuncunun kiralanması için görüşmelerde bulunan Göztepe'nin transferde önemli mesafe katteği bildirildi. Sivasspor altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamadı. Özkan geçen sezon ise Süper Lig ve AEvrupa kapaları dahil 14 maça çıktı.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Ajaccio, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, Özkan Yiğiter'in peşinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.