Göztepe'nin yıldızları bu hafta 11'de sahne alacak - Son Dakika
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Göztepe'nin yıldızları bu hafta 11'de sahne alacak

26.08.2022 13:25
Göztepe'nin yıldızları bu hafta 11'de sahne alacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki haftada Sakaryaspor'u yenip Erzurumspor FK ile berabere kalan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, yıldız isimlerin 11'de sahne alacağı kaydedildi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki haftada Sakaryaspor'u yenip Erzurumspor FK ile berabere kalan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, yıldız isimlerin 11'de sahne alacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların yaz döneminde kadrosuna dahil ettiği orta saha Emre Çolak, sol bek İsmail Köybaşı ve golcü Ali Akman'ı Teknik Direktör Turgay Altay'ın Bandırma'da as kadroda tercih edeceği kaydedildi. Uyum sürecini atlatan 3 futbolcunun da tam olarak hazır olduğu bildirildi.

Bir dönem Galatasaray'da istikrarlı bir şekilde oynayıp Deportivo La Coruna takıma da transfer olan Emre, Sakaryaspor ve Erzurumspor FK maçlarında yedek soyundu. Deneyimli futbolcu Sakarya'da son 21 dakikada oyuna dahil olurken, Erzurum FK karşısında ise 75'inci dakikada oyuna girdi. Ali Akman da Emre gibi ilk maça yedek başladı. Genç forvet, Sakaryaspor müsabakasında 7 dakika, Erzurumspor FK maçında ise 15 dakika görev alabildi. Trabzonspor'dan gelen İsmail ise henüz sarı-kırmızılı formayı giyemedi.


- İzmir
YORUMLAR
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Altınordu ilk peşinde Altınordu ilk peşinde Samsunspor ile Erzurumspor FK 5. randevuda Samsunspor ile Erzurumspor FK 5. randevuda
Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin yıldızları bu hafta 11'de sahne alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'nin yıldızları bu hafta 11'de sahne alacak - Son Dakika
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