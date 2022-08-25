Altay'da Gencer harekatı

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında puan alamayan ve transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Altay, stoper Gencer Cansev'in takıma dönmesini bekliyor. Tek taraflı fesih yaptığı için lisansı çıkmayan deneyimli stoperin yeniden siyah-beyazlılara döneceği kaydedildi.

Son kulübü Altay olsa da uzun süre geçtiği için Gencer'in dış transfer statüsüne girdiği iddia edilirken, Altay bu konuyu FIFA'ya danıştı. FIFA ise, "kendi iç meseleniz" cevabını vererek Altay'ın Futbol Federasyonu'na danışması gerektiği cevabını verdi. Bunun üzerine TFF'ye dilekçe yazan Altay beklemeye geçti. Gencer'de bir sorun yaşanmamasını bekleyen Altay'ın 33 yaşındaki futbolcuya kısa zamanda lisans çıkaracağı kaydedildi. Gencer en son 2019-2020 sezonunda Altay'da forma giydi.

- İzmir