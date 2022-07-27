Denizlispor Mayi ve Mustafa'dan patlama bekliyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de kadrosunun önemli bir kısmını koruyan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor , geçen sezon büyük umutlarla alınmalarına rağmen beklentinin altında kalan Kevin Mayi ve Mustafa Çeçenoğlu'ndan patlama bekliyor. Gabon Milli Takımı'nda dünyaca ünlü yıldız Aubameyang'la birlikte forma giyen Mayi, geçen sezon Denizlispor'da ligde 23 maçta 5 gol attı.

Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor, Son Dakika

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