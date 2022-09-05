Bodrumspor gol oldu yağdı - Son Dakika
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Bodrumspor gol oldu yağdı

05.09.2022 11:43
Bodrumspor gol oldu yağdı

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrumspor, ilk 4 haftaya damga vurdu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrumspor, ilk 4 haftaya damga vurdu. Yeşil-beyazlılar 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla zirveye kuruldu. Bodrumspor, gol yollarında da çok etkili oldu. Oynadığı maçlarda 3'er kez ağları sarsan Ege ekibi toplam 12 golle en çok üreten takım olmayı başardı. Bodrumspor, 2022-2023 sezonun ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek açılışı yaptı.

İkinci haftada Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Bodrumspor, karşılaşmayı yine 3-1 kazandı. Üçüncü haftada ise Adanaspor'u misafir eden Bodrumspor, 90+5'inci dakikada yediği golle rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Son olarak ligin iddialı takımları arasında gösterilen Eyüpspor'la sahasında karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar 3-0'lık galibiyetle taraftarını mest etti. Sezona flaş bir şekilde giren Bodrumspor bu hafta deplasmanda Altay'ın rakibi olacak.


- Bodrum
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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