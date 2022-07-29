Göztepe'de Beykan'dan yeni sayfa - Son Dakika
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Göztepe'de Beykan'dan yeni sayfa

29.07.2022 12:00
Göztepe'de Beykan'dan yeni sayfa

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüp transfer çalışmalarına da devam eden Göztepe'de orta saha oyuncusu Beykan Şimşek yeni bir sayfa açtı.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüp transfer çalışmalarına da devam eden Göztepe'de orta saha oyuncusu Beykan Şimşek yeni bir sayfa açtı. Göztepe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Ankaraspor'dan gelen 27 yaşındaki futbolcu, bir türlü sarı-kırmızılılarda beklediği performansa ulaşamadı. Göztepe'de ilk senesinde sadece 6 maça çıkan deneyimli futbolcu, geçen sezon da aynı sayıda müsabakaya çıktı.

Bir türlü teknik ekibin planlarında yer alamayan Beykan 2021-2022'nin devre arasında Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'a kiralandı. Bordo-beyazlı ekipte toparlanan Beykan Şimşek, 14 karşılaşmada oynadı. Bandırmaspor'la Play-Off finalinde de boy gösteren oyuncu, sezon bitiminde Göztepe'ye döndü. Takımla çalışmalara başlayan oyuncunun bu sezon İzmir ekibinde kalacağı ifade edildi.


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Bodrumspor'un ikinci yabancısı Mohammed Bodrumspor'un ikinci yabancısı Mohammed
Kaynak: DHA

Beykan Şimşek, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Beykan'dan yeni sayfa - Son Dakika

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