Altınordu'da tek eksik 8 numara - Son Dakika
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Altınordu'da tek eksik 8 numara

01.08.2022 12:46
Altınordu'da tek eksik 8 numara

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Altınordu, dış transferde bir orta saha oyuncusu alarak transfer defterini kapatmayı hedefliyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Altınordu, dış transferde bir orta saha oyuncusu alarak transfer defterini kapatmayı hedefliyor. Kadrosunu büyük ölçüde koruyup, şimdiye kadar sadece Akhisarspor'dan santrfor Bertuğ Bayar ve Trabzonspor'dan kiralık olarak sol kanat Safa Kınalı ile sözleşme imzalayan kırmızı-lacivertliler, ayrıca öz kaynak sisteminden 2 genci A takıma dahil etti.

Geçen sezon tecrübe kazanmaları için kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK forması giyen orta saha oyuncusu Emre Oymak ve stoper Alperen Selvi'yi bu sezon 1'inci Lig'de boy göstermeye hazırlanıyor. Orta sahaya bir takviye yapmak istediklerini belirten teknik direktör Ufuk Kahraman, "Eksik olarak sadece 8 numara kaldı. Acelemiz yok. Kendi felsefemize uygun bir oyuncu bakıyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Altınordu, Kınalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da tek eksik 8 numara - Son Dakika

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