Göztepe sezona Sakarya'da başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe sezona Sakarya'da başlayacak

13.08.2022 11:29
Göztepe sezona Sakarya'da başlayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedeflerini zirve olarak belirleyen Sakaryaspor ve Göztepe yarın ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedeflerini zirve olarak belirleyen Sakaryaspor ve Göztepe yarın ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak, müsabakada Onur Özütoprak görev alacak. Konuk Göztepe taraftarı da deplasman yasağının kalkmasının ardından Sakarya deplasmanında takımlarını destekleyebilecek. Göztepe'de yeni transferler Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek. Teknik direktör Turgay Altay da Göztepe ile ilk resmi maçına çıkacak.


YORUMLAR
500
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı
Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe sezona Sakarya'da başlayacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:29:50. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe sezona Sakarya'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement