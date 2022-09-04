Altınordu'da Yusuf Yalçın hazır değil

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle ilk 3 maçta forma giyemeyen Yusuf Yalçın Arslan'ın iki hafta sonra takıma dönebileceği öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle ilk 3 maçta forma giyemeyen Yusuf Yalçın Arslan'ın iki hafta sonra takıma dönebileceği öğrenildi. Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle Gençlerbirliği (D), Sakaryaspor ve Boluspor (D) müsabakalarında kadroda yer almayan 24 yaşındaki stoper, Pendikspor ve Göztepe (D) randevularında da görev yapamayacak. Yusuf Yalçın'nın milli aradan sonra iç sahada oynanacak Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor. İzmir ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Sami ve kaleci Serhat'ın durumlarının ciddi olmadığı bildirildi.

- İzmir - İzmir

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