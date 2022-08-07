Altınordulu gençleri kaptılar - Son Dakika
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Altınordulu gençleri kaptılar

07.08.2022 12:02
Altınordulu gençleri kaptılar

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takım kadrosuna alınmayan genç futbolcuları farklı liglerden kulüpler kaptı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takım kadrosuna alınmayan genç futbolcuları farklı liglerden kulüpler kaptı. İzmir ekibinin altyapısında yetişen isimlerden Ferhat Katipoğlu'nu aynı ligden Adanaspor transfer ederken, Altar Han Hidayetoğlu'nu bir alt ligde yer alan Düzcespor, Atalay Gürel'i Menemen FK, Tuncay Turgay Çağman ise Nazilli Belediyespor kadrosuna kattı.

3'üncü Lig'de mücadele eden kulüplerden Karşıyaka, Polat Abay ve Enes Kalyoncu'yu alırken, Karaman FK Mertcan Dağlı ile, Gümüşhanespor Tayfun Tatlı ve Berkcan Cengiz'le anlaştı. Altınordu patentli Aykut Çolakoğlu'nun geçen sezondan bu yana yer aldığı Karşıyaka'yla Mustafa Kaya'nın ise Modafen'le kiralık sözleşmeleri bu yıl da sürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde Ali Mert Aydın ve Hüseyin Solaklı kulüp arıyor.


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Menemen FK'dan iki isme kanca Menemen FK'dan iki isme kanca Altınordu'nun Avrupa gururu Altınordu'nun Avrupa gururu
Kaynak: DHA

Altınordu, Adanaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordulu gençleri kaptılar - Son Dakika

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