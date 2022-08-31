Altınordu'dan orta sahaya takviye - Son Dakika
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Altınordu'dan orta sahaya takviye

31.08.2022 16:12
Altınordu'dan orta sahaya takviye

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 27 yaşındaki merkez orta saha Hasan Hüseyin Acar'ı renklerine bağladı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 27 yaşındaki  merkez orta saha Hasan Hüseyin Acar'ı renklerine bağladı. Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Altınordu A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun ve A Takım Oyuncu Alım Direktörü Cüneyt Yis hazır bulundu. Eskişehirspor'da 2015 yılında profesyonel olup, Göztepe, Tokatspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Ankaragücü formaları giyen Hasan Hüseyin'le 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Altınordu'ya geldiğim için çok mutluyum, vizyonu ve misyonu olan bir kulübe geldim. Altınordu, her zaman merak ettiğim ve çok da takdir ettiğim bir kulüp. Altınordu bünyesinden bir çok genç oyuncu çıkarıyor. Genç kardeşlerimizle birlikte oynamak için çok sabırsızlanıyorum. Her zaman kendimi geliştirmek isteyen bir futbolcuyum. Birbirimize katkı sağlayarak, kendimi geliştireceğimi düşünüyorum" dedi.


- İzmir
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hasan Hüseyin Acar, Ankaragücü, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan orta sahaya takviye - Son Dakika

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