Çaykur Rizespor, Anthony van den Hurk'u kadrosuna kattı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç takımı Helsingborg IF'den forvet oyuncusu Anthony van den Hurk'u renklerine kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Çaykur Rizespor'umuz, Anthony Edsel Johannes van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg IF ile anlaşmaya varmıştır. 29 yaşındaki santrfor, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Anthony van den Hurk'a "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
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