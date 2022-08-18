Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Çaykur Rizespor'umuz, Anthony Edsel Johannes van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg IF ile anlaşmaya varmıştır. 29 yaşındaki santrfor, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Anthony van den Hurk'a "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Rizespor, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Anthony van den Hurk'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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