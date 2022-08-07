Göztepe'den Ali Akman bombası

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü buldu. Sarı-kırmızılılar son olarak Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen Ali Akman'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Bursaspor altyapısından yetişen genç forvet, Hollanda Ligi'nde geçen sezon 28 maça çıkıp 6 kez fileleri sarsmıştı.
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