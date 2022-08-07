Göztepe'den Ali Akman bombası - Son Dakika
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Göztepe'den Ali Akman bombası

07.08.2022 20:59
Göztepe'den Ali Akman bombası

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü buldu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü buldu. Sarı-kırmızılılar son olarak Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen Ali Akman'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bursaspor altyapısından yetişen genç forvet, Hollanda Ligi'nde geçen sezon 28 maça çıkıp 6 kez fileleri sarsmıştı.


- İzmir
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Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor Göztepe, Ali Akman'ı transfer etti Göztepe, Ali Akman'ı transfer etti
Kaynak: DHA

Ali Akman, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den Ali Akman bombası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Göztepe'den Ali Akman bombası - Son Dakika
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