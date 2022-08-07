SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü buldu. Sarı-kırmızılılar son olarak Hollanda 'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen Ali Akman 'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Ali Akman, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'den Ali Akman bombası - Son Dakika

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