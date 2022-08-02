Göztepe Emre Çolak'ı resmen transfer etti - Son Dakika
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Göztepe Emre Çolak'ı resmen transfer etti

02.08.2022 11:28
Göztepe Emre Çolak'ı resmen transfer etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun başlamasına 10 gün kala transferde bombaları patlatmaya başladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun başlamasına 10 gün kala transferde bombaları patlatmaya başladı. Takıma tecrübeli isim olarak Samsunspor'dan eski yıldızı Yasin Öztekin'i dahil eden sarı-kırmızılılar, eski Galatasaraylı milli oyuncu Emre Çolak'ı da resmen renklerine bağladı. Son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir'de görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Göztepe, Emre Çolak'ın transferini video kliple de taraftarına ve kamuoyuna duyurdu. Galatasaray altyapısından yetişen Emre, sarı-kırmızılılarda 3 şampiyonluk kupası kaldırdı.

Emre, Galatasaray formasıyla ayrıca 3 Ziraat Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa zaferi yaşadı. Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kapılarını açan Emre, İspanya'da Deportivo La Coruna formasını giydi. Suudi Arabistan'da Al Wahda takımında da görev alan deneyimli futbolcu, Türkiye'de ise Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir'de oynadı. Emre geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir'de 7 karşılaşmaya çıktı. Emre Çolak kariyerinde 4 kez de A Milli Takım'da top koşturdu. Göztepe, yaz döneminde Yasin ve Emre'nin yanı sıra Palmer, Mammah, Yunus Emre, Uğur Kaan, Berkay, Hüsamettin, Berkin ve Ekrem'i de transfer etti.


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GÜNDEM / 2 Ağustos 2022 GÜNDEM / 2 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2022
Kaynak: DHA

Başakşehir, Emre Çolak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Emre Çolak'ı resmen transfer etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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