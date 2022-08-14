Manisa FK'dan şok başlangıç

SPOR Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında evinde Boluspor'la karşı karşıya gelen Manisa Futbol Kulübü sahadan şok bir sonuçla ayrıldı. Lige zirve hedefiyle başlayan siyah-beyazlılar 54'üncü dakikada 10 kişi kalan rakibine 90+1'inci dakikada yediği golle 1-0 mağlup olarak taraftarını üzdü. Takımıyla çıktığı ilk maçta yenilgiyle tanışan teknik direktör Levent Eriş hiç beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Rakibin, 10 kişi kalmasından sonra oyunu yavaşlattığını vurgulayan Eriş, "Böyle şeyleri normal görüyoruz. Keşke biz biraz daha çabuk oynasaydık. Oyunun bazı büyük bölümünde başarılı ataklarımız vardı. 90 dakika boyunca kalemizde bir tane pozisyon gördük o da gol oldu. Bundan sonraki müsabakalarda çok daha hazır hale geleceğimizi düşünüyorum. Bu maçı deplasmanda telafi etmek istiyoruz. İyi yoldayız, oyuncu grubuma güveniyorum. Camiamız hiç merak etmesin" dedi.

- Manisa