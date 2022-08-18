Altay'da Paixao vea Naderi çalışmalara başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'da Paixao vea Naderi çalışmalara başladı

18.08.2022 11:47
Altay'da Paixao vea Naderi çalışmalara başladı

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Altay, pazar günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başlarken, takıma dönen golcü Marco Paixao ve sol bek Mohammed Naderi de antrenmanlarda yer aldı.

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Altay, pazar günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başlarken, takıma dönen golcü Marco Paixao ve sol bek Mohammed Naderi de antrenmanlarda yer aldı.

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak kulüp bulamadıkları için transfer yasağı süren Altay'la yeniden yola devam eden iki oyuncunun form durumlarına göre Pendikspor sınavında kısa süre de olsa görev alabilecekleri ifade edildi. Altay'la 1'inci Lig'de 3 kez gol krallığı yaşayan Portekizli Paixao, geçen haftaki Samsunspor maçında kadroya dahil olmadı. Geçen sezon Süper Lig'de takımda forma giyen İranlı Naderi ise bu hafta kulübe döndü.


YORUMLAR
500
Altay eski dostlara karşı Altay eski dostlara karşı
Kaynak: DHA

Samsunspor, Pendikspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Paixao vea Naderi çalışmalara başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:12:49. #1.13#
SON DAKİKA: Altay'da Paixao vea Naderi çalışmalara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement