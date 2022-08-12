Altınordu sezona Başkent'te başlıyor

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, yeni sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Can Cengiz düdük çalacak.

İzmir ekibinde sakatlığı devam eden stoper Yusuf Yalçın forma giyemeyecek. İyileşen Kürşad, Ahmet Dereli ve Bertuğ'un ise kadroda yer alması bekleniyor. Geçen sezonki kadrosunu koruyup yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen kırmızı-lacivertliler, Başkent'ten puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman, sezona iyi bir başlangıç yapmak için mücadele edeceklerini söyledi.

- İzmir