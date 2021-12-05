Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu, konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
9. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Dere'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Muzaffer, kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak kalenin yanında oyun alanını terk etti.
24. dakikada sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Samsunspor'da topun başına geçen Savicevic'in direkt kaleye şutunu kaleci Ali Emre kurtardı.
25. dakikada sol kanattan atak yapan Samsunspor'da Yasin'in ortasında Tomane'nin ceza sahası içerisinde göğsüyle indirdiği topla buluşan Savicevic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
51. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da, Burak İnce'nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli'nin şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kontrol etti.
89. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor'da Çinari'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Fofana'nın şutu kalenin yanında auta çıktı.
90+4. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Tomane'nin pasında defansın hatasıyla topla buluşan Fofana, rakipleri çalımlayarak kaleci Ali ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda top Ali Emre'nin yanından filelere gitti. 0-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Yıldırım, Mert Bulut
Altınordu: Ali Emre x, Furkan x, Rahmi x, Volkan x, Yusuf Can x (Kenan dk. 37 x), Muzaffer x (Sami dk. 84 ?), Metehan xx (Kürşad dk. 77 x), Burak xx (Recep dk. 84 ?), Hüsamettin x (Anıl dk. 77 x), Ali Dere x, Ahmet Dereli x
Yedekler: Emirhan, Serhat, Rıdvan, Yusuf Arslan, Emircan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu:
Samsunspor: Nurullah xx, Ali Ülgen xx (Alaaddin dk. 77 x), Yunus xx, Osman xx, Soner xx, Cihan xx (Berk dk. 77 x), Hasan xx, Savicevic xxx (Fofana dk. 86 ?), Melih xx (Çinari dk. 59 x), Yasin xx, Tomane xx
Yedekler: Aykut, Barış, Hüseyin, Melih, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Savicevic (dk. 25), Fofana (dk. 90+4) (Samsunspor)
Sarı Kartlar: Metehan, Ahmet Dereli, Rahmi (Altınordu), Yunus, Ali Ülgen, Alaaddin, Berk (Samsunspor) - İZMİR
Kaynak: İHA
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