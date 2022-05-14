Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

14.05.2022 18:04
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Anıl Usta, Mert BulutAltınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Muzaffer Kocaer), Recep Aydın (Dk. 46 Ahmet Dereli - Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Anıl Usta, Mert Bulut

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Muzaffer Kocaer), Recep Aydın (Dk. 46 Ahmet Dereli - Dk. 89 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş, Kürşad Sürmeli (Dk. 74 Sami Satılmış), Şeref Özcan, Hüsamettin Yener

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Ayberk Kaygısız, Alperen Erdinç (Dk. 46 Batuhan İşçiler), Enes Karabulut, Güney Çelik Keleş, Hüseyin Karabey (Dk. 85 Berkay Aykurt), Muhammed Ali Doğan, Berk Tosun (Dk. 46 İbrahim Halil Çolak), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 55 Doğa İşeri), Hasan Can Bingül (Dk. 41 Erdem Gökçe), Bedirhan Kolkoparan

Goller: Dk. 9 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor), Dk. 52 Hüsamettin Yener, Dk. 67 Ahmet Dereli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alperen Erdinç, Dk. 64 Enes Karabulut (Balıkesirspor), Dk. 82 Sami Satılmış (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Altınordu, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

Altınordu'da Ahmet İlhan Özek'in 32'nci, Hüsamettin Yener'in ise 90+6. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Yiğithan gole izin vermedi.

Altınordu, bu galibiyetle son hafta öncesinde ligde kalmayı garantiledi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Altınordu kümede kalmayı garantiledi Altınordu kümede kalmayı garantiledi

Yusuf Yalçın Arslan, Ahmet İlhan Özek, Rıdvan Koçak, Ali Dere, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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