Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Anıl Usta, Mert Bulut
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Muzaffer Kocaer), Recep Aydın (Dk. 46 Ahmet Dereli - Dk. 89 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş, Kürşad Sürmeli (Dk. 74 Sami Satılmış), Şeref Özcan, Hüsamettin Yener
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Ayberk Kaygısız, Alperen Erdinç (Dk. 46 Batuhan İşçiler), Enes Karabulut, Güney Çelik Keleş, Hüseyin Karabey (Dk. 85 Berkay Aykurt), Muhammed Ali Doğan, Berk Tosun (Dk. 46 İbrahim Halil Çolak), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 55 Doğa İşeri), Hasan Can Bingül (Dk. 41 Erdem Gökçe), Bedirhan Kolkoparan
Goller: Dk. 9 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor), Dk. 52 Hüsamettin Yener, Dk. 67 Ahmet Dereli (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 27 Alperen Erdinç, Dk. 64 Enes Karabulut (Balıkesirspor), Dk. 82 Sami Satılmış (Altınordu)
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Altınordu, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.
Altınordu'da Ahmet İlhan Özek'in 32'nci, Hüsamettin Yener'in ise 90+6. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Yiğithan gole izin vermedi.
Altınordu, bu galibiyetle son hafta öncesinde ligde kalmayı garantiledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika