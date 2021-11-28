Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 MKE Ankaragücü: 1

Goller: Ahmet İlhan (dk. 49 pen. ve 69) (Altınordu), Kaan (dk. 59) (MKE Ankaragücü)

69. dakikada orta çizginin sağ kenara yakın tarafından serbest vuruş kullanan Altınordu'da Metehan'ın uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ahmet İlhan, çizgiye inerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu , sahasında MKE Ankaragücü 'nü 2-1 mağlup etti.

Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar