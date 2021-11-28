Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 MKE Ankaragücü: 1

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ariyibi'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.
48. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında topla birlikte ceza sahasına giren Burak İnce, Yusuf Abdioğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
49. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
59. dakikada Zahid'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kaan, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
62. dakikada orta alandan yüklenen Ankaragücü'nde Abdullah'ın uzun pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Zahid'in vuruşunda kaleci Ali Emre topu ayaklarıyla kornere çeldi.
69. dakikada orta çizginin sağ kenara yakın tarafından serbest vuruş kullanan Altınordu'da Metehan'ın uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ahmet İlhan, çizgiye inerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. 2-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Ali Akkor xx
Altınordu: Ali Emre xx, Furkan xx (Feytullah dk. 76 x), Volkan xx, Rahmi xx, Ali xx, Kürşad x (Burak dk. 19 xx), Metahan xx, Muzaffer x (Recep dk. 63 x), Hüsamettin xx, Ahmet İlhan xxx, Ahmet Dereli x (Enis dk. 63 x)
Yedekler: Arif, Yusuf, Kenan, Özgür, Sami, Anıl
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
MKE Ankaragücü: Akın x, Erdem x, Yusuf Abdioğlu x, Sinan x, Pinto x, Kaan xx, İshak x (Abdullah dk. 61 xx), Murat xx, Ariyibi x (Geraldo dk. 70 x), Zahid xx (Aatif dk. 79 x), Eren x
Yedekler: Bahadır, Erdi, Şahverdi, Ulaş, Cem, Atakan, Ferdi
Teknik Direktör: Necati Erkmen
Goller: Ahmet İlhan (dk. 49 pen. ve 69) (Altınordu), Kaan (dk. 59) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ahmet İlhan (Altınordu), İshak (MKE Ankaragücü) - İZMİR
Kaynak: İHA
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