Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Samsunspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Samsunspor: 1

15.10.2022 21:05
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Samsunspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta maçında Samsunspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta maçında Samsunspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada sol taraftan gelen pasla ceza sahasının sağ çaprazında buluşan Ahmet İlhan Özek'in sert şutu az farkla auta gitti.

53. dakikada Ali Dere'nin soldan kullandığı serbest vuruş defanstan sekti. Dönen topa gelişine vuran Kubilay Aktaş, topu ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada aldığı pasla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek, Szumski'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltıyı kullanan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

90+3. dakikada Alim Öztürk'ün ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruş kaleciden döndü. Dönen topu Ahmet Sağat tamamladı. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Tarık Güldal xx, Cemal Alpay xx, Emrah Ünal xx

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Rıdvan Koçak xx (Furkan Metin dk. 65 x), Yusuf Can Esendemir x (Emircan Gürlük dk. 46 xx), Rahmi Salih Kaya xx, Erdi Dikmen xx, Kubilay Aktaş xx (Yusuf Yalçın Arslan dk. 90+6 ?), Metehan Yılmaz xx, Kürşad Sürmeli xx (Emre Oymak dk. 73 x), Ahmet Dereli xx, Ali Dere xx, Ahmet İlhan Özek xxx (Safa Kınalı dk. 90+6 ?)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Volkan Fındıklı, Muzaffer Kocaer, Bertuğ Bayar, Sami Satılmış

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Samsunspor: Jakub Szumski x, Alim Öztürk xx, Celil Yüksel x (Moryke Fofana dk. 46 xx), Zeki Yavru xx, Yunus Emre Çift xx (Ali Ülgen dk. 89 ?), Kaan Güneren x (Ahmet Sağat dk. 89 ?), Soner Gönül xx, Emre Gültekin x, Fernando Boldrin x (Gaetan Laura dk. 46 xx), Kadeem Harris x (Muhammet Özbaskıcı dk. 69 x), Douglas Tanque ?

Yedekler: Aykut Özer, Berk Taşkın, Arvydas Novikovas, Osman Çelik, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Kubilay Aktaş (dk. 53), Ahmet İlhan Özek (dk. 60 pen.) (Altınordu), Ahmet Sağat (dk. 90+2) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Douglas Tanque (dk. 10) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Celil Yüksel, Yunus Emre Çift (Samsunspor), Rıdvan Koçak, Furkan Metin, Metehan Yılmaz (Altınordu) - İZMİR

YORUMLAR
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Altınordu-Samsunspor maçının ardından Altınordu-Samsunspor maçının ardından Ufuk Kahraman: 'Duygusal bir maçtı benim adıma' Ufuk Kahraman: 'Duygusal bir maçtı benim adıma'
Kaynak: İHA

Ahmet İlhan Özek, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Samsunspor: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Samsunspor: 1 - Son Dakika
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