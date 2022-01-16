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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0

16.01.2022 15:35
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

37. dakikada Keçiörengücü ceza sahasının dışında topla buluşan Timur'un çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

65. dakikada topu kapan Isgandarli ceza sahası içerisine kadar katetti. Keleciyle karşı karşıya kalan Azerbaycanlı oyuncunun şutunda kaleci Emrullah gole izin vermedi.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eze beklemeden vurdu. Eze'nin sert ve etkili şutunda Kaleci Emrullah gole izin vermeyerek topu dışarıya çeldi.

Stat: Aktepe Stadı

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Muhammet Yumak xx, Gökmen Baltacı xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Muharrem Cinan xx, Adamu xx (Isgandarli dk. 54 xx), Ackah xx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Uğur Utlu dk. 53 x, Ali Yavuz Kol dk. 83 ?), Eze xx, Uzodimma xx (Ziya Alkurt dk. 62 xx)

Yedekler: Boran Güngör, Abdulkadir Korkut, Taha Batuhan Yayıkcı, İbrahim Mirza Aral

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Popov xx, Mezague xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Bekir Yılmaz xx (Enes Keskin dk. 83 ?), Timur Temeltaş xx, Mikail Okyar xx (Mohammed dk. 90+4 ?), Mete Kaan Demir xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 46 xx), Umut Bulut xx, Caner Hüseyin Bağ xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Stancu, Taşkın İlter, Enes Ersoy Öztürk, Mehmet Uslu, Uğur Akdemir

Teknik Direktör: Zafer Turan

Sarı Kart: Olawoyin, Adamu, Muharrem Cinan (Keçiörengücü), Mikail Okyar (Eyüpspor) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Eyüpspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Eyüpspor: 0 - Son Dakika
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