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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1

05.02.2022 15:47
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

23.dakikada Samsunspor file bekçisi Nurullah Aslan'ın uzaklaştırmak istediği topla orta sahaya yakın bir bölgede buluşan Adamu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Taşkın Çalış'ın ceza sahası yakınlarında kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

52. dakikada Olawoyin'in ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Hamza Gür'ün kafa vuruşunda top kaleci Nurullah Aslan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

64. dakika Fofana'nın ortasında ceza sahası içinde Yasin Öztekin'in yaptığı vuruş filelerle buluştu. 1-1

81. dakikada Uzodimma'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşunu kaleci Nurullah Aslan çıkardı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Emrah Ünal xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogun Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 37 xx), Muharrem Cinan xx, Alhassan Adamu xx, Taşkın Çalış xx (Uğur Utlu dk.71 xx), Iskandarli xx (Ali Yavuz Kol dk. 71 xx), Uzodimma xx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Ziya Alkurt dk. 84 ?)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, İbrahim Mirza Aral, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Alaaddin Okumuş xx, Yunus Emre Çift xx, Bateau xx, Soner Gönül xx, Hasan Kılıç xx, (Recep Burak Yılmaz dk. 75 xx) Osman Çelik xx, Yasin Öztekin xx, Cihan Karaman xx (Tallo dk. 46 xx, Tolcay Ciğerci dk. 54 xx), Fofana xx, Tomane xx

Yedekler: Aykut Özer, Hüseyin Öztürk, Savicevic, Berk Taşkın, Melih Okutan, Polat Yaldır, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Alhassan Adamu (dk. 23) (Keçiörengücü), Yasin Öztekin (dk. 64) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Alhassan Adamu (Keçiörengücü), Bateau (Samsunspor) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Samsunspor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Samsunspor: 1 - Son Dakika
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