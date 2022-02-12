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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2

12.02.2022 21:33
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2

Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Doğa İşeri'nin soldan ortasında Foxi'nin kafa vuruşunda kalecide kaldı.

12. dakikada İbrahim Akanbi Rasheed'in kafa vuruşunda top ağlara gitti, fakat ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

33. dakikada Benhur Keser'in ceza yayın üzerinden şutunda Atilla topu kornere çelmeyi başardı.

40. dakikada defansın hatasında topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed net bir gol fırsatını harcadı. Vuruşunda top üstten auta gitti.

44. dakikada ceza sahasına yükseltilen topta Otoo gelişine sert vurdu. Kaleciden seken topu Foxi Kethevoama tamamladı ve Balıkesirspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

56. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Benhur Keser net bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi. 1-1

72. dakikada Nwankwo savunmanın arkasına sarktı. Pasında İbrahim Çolak'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Halil topu ayağından aşınca Balıkesirspor mutlak golden oldu.

74. dakikada defansın ters vuruşunda topu önünde bulan Babacar'ın net bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

82. dakikada Peter'in çok uzaklardan gönderdiği şutu kaleci İsmet Yumakoğulları son anda kornere çeldi.

90. dakikada İbrahim Çolak bir kez daha net bir fırsatı gole çeviremedi. Arka direkte müsait durumda kafa vuruşunu yapan Halil Çolak bu fırsatı gole çeviremedi.

90+2. dakikada Balıkesirspor penaltı kazandı. Alpay Çelebi elle oynama nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Oğuzhan Aynaoğlu penaltıyı kaçırdı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Gökmen Baltacı xx, Ferdi Karadoruk xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xxx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 82 ?), Bosse Kore xx (Peter Ambrose dk. 79 x), Nwankwo xx, Oto'o xxx (Bezjak dk. 79 x), Anıl Taşdemir (Cumali Bişi dk. 62 xx) İbrahim Çolak xx, Foxi Kethevoama xxxx (Oltion Bilalli dk. 62 xx)

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Hüseyin Karabey, Birol Parlak, Muhammed Ali Doğan

Teknik Direktör: Giray Bulak

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Mehmet Taş xx, Berkay Tolga Dabanlı xx, Mehmet Yılmaz xx, Atila Turan xx, Mouhamed Diop xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46 xx), Dimitris Kolovos x (Georges Constant Mandjeck dk. 46 xx), Mazlum Demir xx, Benhur Keser xx (Keremcan Akyüz dk. 90 ?),İbrahim Akanbi Rasheed xxx (Alpay Çelebi dk. 86 x), Samed Ali Kaya xx (Babacar Gueye dk. 65 x)

Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Kaya, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Foxi Kethevoama (dk. 44) (Balıkesirspor), Benhur Keser (dk. 56), Babacar Gueye (dk. 74) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Sedat Dursun (Balıkesirspor), Alpay Çelebi, Dimitris Kolovos (Kocaelispor) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2

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Balıkesirspor, İbrahim Çolak, Spor Toto, Çelebi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Kocaelispor: 2 - Son Dakika
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