Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0

06.02.2022 16:44
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Ümraniyespor, ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Karal Kayra'nın vuruşunda top baraja çarparak kornere çıktı.

32. dakikada ceza alanı hemen dışında topla buluşan Keny, sağ ayağının içiyle şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

60. dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazdan Bandırmaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kerim Avcı'nın vuruşunda top filelere gitti. 2-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Hüseyin Aylak xx, Cem Özbay xx

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Dos Santos xx, Lokman Gör xx, Mulumba xx, Guido Koçer xx, Kerim Avcı xx, Keny xx, Okan Alkan xx, Mehmet Özcan xx, Doğancan Davas xx, Caner Cavlun xx, Royal Guido Koçer (Pucko dk. 71 x), Kerim Avcı xxx (Landel dk. 81 ?), Kenny xx (Osmajic dk. 86 ?), Okan Alkan xx (Alpay Koldaş dk. 46 xx), Mehmet Özcan xx, Doğan Can Davas xx (Levent Ayçiçek dk. 86 ?), Caner Cavlan xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrjsajevic xx, Alim Öztürk xx, Camara xx, Bammou xx, Onur Ayık xx, Oğuz Gürbulak xx, Mrsic xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Vrsajevic (Hasic dk. 68 x), Alim Öztürk xx, Camara x (Del Valle dk. 68 x), Bammou xx, Onur Ayık x (Atalay Babacan dk. 78 x), Oğuz Gürbulak x (Serkan Göksu dk. 68 x), Mrsic x (Emre Nefiz dk. 78 x), Kartal Kayra Yılmaz x, Glumac x, Ercan Coşkun x

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Hüseyin Atakan Üner, Rodriguez, Atalay Babacan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Paulin Kenny (dk. 32), Kerim Avcı (dk. 60) Bandırmaspor

Sarı Kartlar: Yacine Bambu, Alim Öztürk, Ercan Coşkun (Ümraniyespor), Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0

YORUMLAR
500

Ümraniyespor, Bandırmaspor, Kerim Avci, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:38 Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde dualarla anıldı
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:26 Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden kafa karıştıran paylaşım
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
15:59 Alanya-Galatasaray canlı anlatım!
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 16:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement