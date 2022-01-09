Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 Denizlispor: 4 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 Denizlispor: 4

09.01.2022 00:57
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 Denizlispor: 4

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Denizlispor deplasmanda Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Denizlispor deplasmanda Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Bandırmaspor'da Guido Koçer'in kale içine çevirdiği topta Denizlispor'da Hakan Çinemre'nin ters vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Doğan Can Davas, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kerim Avcı, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

48. dakikada Denizlispor'un kullandığı serbest vuruşta seken top Oğuz Yılmaz'ın önünde kaldı. Oğuz topu uygun pozisyonda ağlara gönderdi. 3-1

52. dakikada Asım'ım kaleciden dönen şutunu takip eden İlhan Depe, ceza alanı içinde topla buluşarak düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 3-2

65. dakikada Gökhan Sözen'in kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Özel Özdemir, ceza alanı önünde topla buluşarak takımına beraberliği getirdi. 3-3

90+6. dakikada Gökhan Süzen'in defans arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-4

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan xx Erkan Akbulut xx Deniz Turgut xx

Bandırmaspor: Gökay Değirmenci x, Lokman Gör xx, Alpay Koldaş xx, Mulumba xx, Guido Koçerx (Levent Ayçiçek dk. 58 x), Kerim Avcıxx, (Arb Manaj dk. 71 x) Keny xx, Okan Alkan x, Landel xx (Mehmet Özcan dk. 58 x) Doğan Can Davas xx (Burak Süleyman dk. 81 ?), Süleyman Luş x

Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Abdullah Balıkçı, Matej Pucko, Bilal Ceylan, Hüseyin Eşkol

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Denizlispor: Hüseyin Altındaş xx, Hakan Çinemre xx (Burak Gümüştaş dk. 58 xx) Asım Hamzaçebi xx, Tusha xx, Özer Özdemir xx, Bekir Turaç Böke xx (Mehmet Eren Sıngın dk. 89 ?) Oğuz Yılmaz xxx, Gökhan Süzen xx, İlhan Depe xxx, Alaattin Öner xx (Emre Yıldırım dk. 46 xx), Muhammmed Eren x (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 78 xx)

Yedekler: Ertuğrul Bağ, Emre Furtana

Teknik Sorumlu: Volkan Kürşat Bekiroğlu

Goller: Hakan Çinemre (dk. 22 k.k.), Doğan Can (dk. 33), Kerim Avcı (dk. 35) (Bandırmaspor), Oğuz Yılmaz (dk. 48), İlhan Depe (dk. 52), Özer Özdemir (dk. 65), Ömer Şişmanoğlu (dk. 90+6) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Keny (Bandırmaspor), Özer Özdemir, İlhan Depe, Emre Yıldırım, Oğuz Yılmaz, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Denizlispor) - BALIKESİR

YORUMLAR
500

Bandırmaspor, Denizlispor, Oğuz Yılmaz, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 Denizlispor: 4 - Son Dakika Spor


Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz         
00:24
Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü         
21:55
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız         
17:32
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 01:16:23. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 Denizlispor: 4 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement