Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Olanare'nin pasıyla ceza sahasında topu alan Novikovas sert vurdu savunmadan seken top kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Olanare'nin sol kanattan arka direğe ortaladığı topa Haset uçarak kafayı vurdu. Kaleci Selmani'den dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0
67. dakikada Berk'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Abdurrahman, ceza sahasına sokulup sıfıra indikten sonra içeri çevirdiği topa Bregu direk dibinde dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1
89. dakikada BB Erzurumspor'da Eren ön alanda baskı yaparak kazandığı topu Hasek'e verdi. Hasek ceza sahası yayına doğru sokularak sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-1
90+3. dakikada Berk orta alanda aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi Orhan'ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı notasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Bregu topu filelere gönderdi. 3-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Oğuzhan Çakır xxx, Mert Bulut xxx, Hüseyin Aylak xxx
BB Erzurumspor: Szumski xxx, Aykut xxx, Mustafa Yumlu xxx, Orhan xxx, Mücahit xxx, Novikovas xxx (Süleyman dk. 71 xx), Malle xxx (Shala dk. 90 ?), Gökhan Alsan xxx (Özgür dk. 90+1 ?), Hasek xxx, Eren Tozlu xxx, Olanare xxx (Emircan dk. 74 xx)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa, Gökhan Kardeş, Eyüp, Fırat
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim xx, Zahit xx, Emin xx (Fethi dk. 46 xx), Ali xx, Diarrassouba xx (Bertu dk. 46 xx), Eray xx (Diyar dk. 84 ?), Bregu xx, Roshi xx (Arda Köksal dk. 78 x), Abdurrahman xx, Berk xx
Yedekler: Ömer, Hakan, Arda Şengül, Atamer, Ensar, Erkam
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Novikovas (dk. 14), Eren Tozlu (dk. 27), Hasek (dk. 89) (BB Erzurumspor), Bregu (dk. 67 ve 90+3 pen.) (Boluspor)
Sarı kart: Emin, Abdurrahman, Berk, Ali (Boluspor), Olanare, Shala (BB Erzurumspor) - ERZURUM
Kaynak: İHA
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