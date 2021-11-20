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Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2

20.11.2021 15:46
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Olanare'nin pasıyla ceza sahasında topu alan Novikovas sert vurdu savunmadan seken top kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Olanare'nin sol kanattan arka direğe ortaladığı topa Haset uçarak kafayı vurdu. Kaleci Selmani'den dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

67. dakikada Berk'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Abdurrahman, ceza sahasına sokulup sıfıra indikten sonra içeri çevirdiği topa Bregu direk dibinde dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1

89. dakikada BB Erzurumspor'da Eren ön alanda baskı yaparak kazandığı topu Hasek'e verdi. Hasek ceza sahası yayına doğru sokularak sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-1

90+3. dakikada Berk orta alanda aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi Orhan'ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı notasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Bregu topu filelere gönderdi. 3-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Çakır xxx, Mert Bulut xxx, Hüseyin Aylak xxx

BB Erzurumspor: Szumski xxx, Aykut xxx, Mustafa Yumlu xxx, Orhan xxx, Mücahit xxx, Novikovas xxx (Süleyman dk. 71 xx), Malle xxx (Shala dk. 90 ?), Gökhan Alsan xxx (Özgür dk. 90+1 ?), Hasek xxx, Eren Tozlu xxx, Olanare xxx (Emircan dk. 74 xx)

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa, Gökhan Kardeş, Eyüp, Fırat

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim xx, Zahit xx, Emin xx (Fethi dk. 46 xx), Ali xx, Diarrassouba xx (Bertu dk. 46 xx), Eray xx (Diyar dk. 84 ?), Bregu xx, Roshi xx (Arda Köksal dk. 78 x), Abdurrahman xx, Berk xx

Yedekler: Ömer, Hakan, Arda Şengül, Atamer, Ensar, Erkam

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Novikovas (dk. 14), Eren Tozlu (dk. 27), Hasek (dk. 89) (BB Erzurumspor), Bregu (dk. 67 ve 90+3 pen.) (Boluspor)

Sarı kart: Emin, Abdurrahman, Berk, Ali (Boluspor), Olanare, Shala (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2

Erzurumspor Kulübü, Eren Tozlu, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2 - Son Dakika Spor


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